شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى رغم أزمة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، إن مصر رغم كل التحديات الكبيرة فيما يخص التعامل مع أزمة فيروس كورونا استطاعت تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وأضاف "مدبولى" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن: "صحيح لم يتحقق المستهد فى ظل أزمة كورونا.. ولكن الحمد الله الاقتصاد المصرى فى تحسن.. والفائض الأولى والعجز الكلى كلها أرقام أفضل من العام الماضى.. وهذه رسالة ثقة للحكومة.
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