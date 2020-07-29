منار سامي فتاة التيك توك تدفع الكفالة وإرسال خطاب إلى النيابة لإخلاء سبيلها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت منار سامى فتاة التيك التوك، كفالة 20 ألف جنيه في القضية المحكوم عليها فيها بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه، لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، وتم إرسال خطاب لنيابة كفر شكر بمحافظة القليوبية لإخلاء سبيلها.
في الوقت الذي تحددت فيه جلسة 15 أغسطس لنظر استئناف المتهمة على حكم حبسها أمام محكمة جنح مستأنف اقتصاديه طنطا.
وكانت قضت محكمة طنطا الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة منار سامى فتاة التيك توك في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.
وعقب نطق الحكم، سقطت منار سامى مغشيا عليها، فيما أكدت والدتها باكية: "بنتي هتضيع ومعملتش حاجة والله".
وكانت المحكمة قد سألت المتهمة في الجلسة الماضية: "هل تحصلت علي مبالغ من تيك توك"، فأجابت: " والله ما خدت جنيه من التيك توك ولا أي برنامج، ومفيش غير 3 آلاف جنيه تكلفة إعلان لبنت علي انستجرام، عبارة عن عرض أزياء، وعن السيارة المضبوطة بحوزتها قالت: "دي دعاية لصاحب العربية ومخدتش منها جنيه".
أضافت المتهمة أنها سبق وشاركت في عام 2015 في فيلم توعية للأطفال.
وعن الفيديو الجنسي المضبوط للمتهمة أجابت المتهمة أن هذا الفيديو كان فيديو كول مع زوجها قبل طلاقهما وقام طليقها بنشر هذه الصور وابتزازها وتهديدها للحصول على نجلتهما" لي لي" مضيفة أنها أقامت دعوى قضائية ضده وقيد التحقيق منذ عام 2018 .
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