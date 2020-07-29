رئيس الوزراء: تراجع الإصابات بفيروس كورونا فضل كبير من الله ووعى المواطن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن تراجع الاصابات بفيروس كورونا فضل كبير من الله، فى ظل جهود الدولة ووعى المواطن وحرصه على الإجراءات الاحترازية. وطالب مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفى، المواطنين بضرورة اتباع التعليمات الوقائية لمنع زيادة الإصابات.

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