جنح الدقي تقضي بحبس مجدى عبد الغنى سنة لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، بحبس مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق وآخرين، سنة، وكفالة ٢٠٠٠ جنيه وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، في اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث لأقاربه.

كان عدد من أقارب مجدي عبدالغني من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصموه فيها هو وآخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.