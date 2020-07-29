رادارات ثابتة ومتحركة وسيارات دفع رباعي.. خطة المرور لاستقبال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

عقد اللواء هاني جرجس مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء محمود عبدالرازق مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للمرور، اجتماعًا مع وكلاء و مساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين لوضع خطة استعدادات الإدارة لاستقبال عيد الأضحى لمبارك.

تضمنت الخطة، تكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة وذلك لزيارة ذويهم وكذلك انتظار عودة تلك المركبات.

كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

وارتكزت الخطة الأمنية على (نشر وتكثيف الخدمــــات المرورية، تفعيل دور خدمة الإغــــاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة).

وشملت تلك الخطة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اي تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى – الطريق الدائري (أعلى الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس االصحراوي – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوي – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلي – طريق الاسكندرية الساحلي.

كما شملت الخطة على نشر وتكثيف الخدمات، وفي سبيل تحقيق ذلك فسوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة.

Advertisements

ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم في الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على أمن وأمان الطريق.

كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة

وإسهاماً في تخفيف الأعباء على المواطنين، سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتي من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية :(01221110000/ 38556661 )

كما تضمنت الخطة، تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائري لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدي السيارات، تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وتم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت اشراف اللواء فؤاد الطيب مدير ادارة البحث الجنائي ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادي الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتي تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الإدارة العامة للمرور لاستقبال عيد الأضحى لمبارك وتنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واستمراراً لما بُذِل من جهد مروري كبير لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية.