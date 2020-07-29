محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لتصرفه في (495 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي للاستيلاء على أموال الدعم، قدرت بقيمة مالية بلغت (66825) جنيه مصري. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مدير مستودع استولى على 66 ألف جنيه من أموال الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.