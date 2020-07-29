الداخلية : منع انتظار السيارات بالكورنيش طوال أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، منع انتظار المركبات بطرق الكورنيش في جميع محافظات الجمهورية، اعتباراً من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه سيتم رفع أية مركبة متواجدة بتلك الطرق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدها.