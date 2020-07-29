الأمن الاقتصادي يضبط 1000 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

الأمن الاقتصادي كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود المحلات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (1034) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وفي مجال متابعتها للأسواق، نجحت الحملات في ضبط (1115) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق واقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية، استيلاء على أموال الدعم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.