ضبط شخص حول مسكنه في الجيزة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه والإتجار بها.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام (أحد الأشخاص–له معلومات جنائية -مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تعديل وتصنيع الأسلحة النارية بقصد الإتجار، متخذاً من الشقة مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي مستخدماً في سبيل ذلك السيارة خاصته.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على (4طبنجات صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية– 19 طبنجة صوت –2 طبنجة هيكلية – 4000 طلقة صوت – 350 طلقة مطاطية – 100 طلقة بلي حديد – 50 قبور طبنجة – الأدوات والأجزاء المستخدمة في تعديل وتصنيع الأسلحة).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها والسيارة لسهولة التواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.