إحباط تهريب 153 كجم بواريك الشعر مع راكب قادم من ألمانيا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من بواريك الشعر الطبيعي المستعار، أخفاها راكب مصري عائد من ألمانيا داخل حقائبه لتهريبها وبيعها لمحلات الكوافيرات وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت، اشتبه خالد رمضان مأمور الجمارك فى راكب مصري، وبالعرض على رضا أبو العزم مدير الإدارة بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت هيثم الدمرداش مأمور التفتيش وعمرو عبدالمنعم مدير الحركة، تبين وجود 153 كليو جرام من بواريك الشعر الطبيعى المستعار مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، تقدر قيمة المضبوطات بحوالى 500 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.