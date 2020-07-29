السيسي يصدق على تعديل شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن منظمات الدفاع الشعبي، والقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٣ بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. كما صدق الرئيس السيسي، على قانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي. وصدق رئيس الجمهورية، أيضًا على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ونشرت القوانين في الجريدة الرسمية.

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