مصر | "الرقابة الإدارية" تضبط رئيس شركة لاتجاره في النقد الأجنبي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرقابة الإدارية" تضبط رئيس شركة لاتجاره في النقد الأجنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لقيامه بارتكاب جريمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي.

وكانت أسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون، وبالعرض على نيابة الشئون المالية والتجارية، أذنت بضبط المتهم وأسفرت أعمال التفتيش لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، والحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الاجنبية المختلفة، وجارٍ التحقيق معه.

و‏كما ألقت الهيئة، القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أولياء الأمور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدي زملائه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لصالح الطالب نجل ولي الأمر بالمخالفة للقانون، وبعرض المتهم على النيابة العامة باشرت تحقيقاتها مع المتهم وقررت حبسه.