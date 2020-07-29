مصر | ننشر خطة المرور استعدادًا لعيد الأضحى

عقد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء هاني جرجس مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، اجتماع مع وكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والافراد والمجندين، في إطار استعدادات الإدارة لاستقبال عيد الأضحى لمبارك، لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلي مختلف المحافظات الأخرى مرتادي الطرق السريعة التابعة للإدارة وذلك لزيارة ذويهم.

وكذلك انتظار عودة تلك المركبات كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسي مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.

ارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمــــات المرورية، تفعيل دور خدمة الإغــــاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، مراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.

وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهي الطريق الدائري ( أعلي الطريق الزراعي، أسفل نفق السلام، مدخل الاتوستراد، محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية، منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، طريق السويس االصحراوي، طريق القطامية العين السحنة، طريق الاسماعلية الصحراوي، طريق الإسكندرية الزراعي، طريق العلمين الساحلي طريق الاسكندرية الساحلي.

وفي سبيل تحقيق ذلك فسوف يتم نشر وتكثيف الخدمات المرورية على جميع الطرق وسوف يكون التواجد على هذه الطرق على مدار 24 ساعة، ويهدف التواجد المروري على هذه الطرق إلى تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من السادة الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقب الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

خدمة الإغاثة

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وإسهامًا فى تخفيف الأعباء على المواطنين سوف يتم تفعيل دور خدمة الإغاثة عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث لا قدر الله أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام:(01221110000 38556661 ).

مراقبة السرعة لتقليل الحوادث.

وتم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور، تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات.

تكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدى المركبات متعاطى المواد المخدرة

وذلك من خلال تكثيف حملات الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة وذلك لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات، وتم تكثيف الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب تحت إشراف اللواء فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائي ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بالسادة المواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف الى الحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.