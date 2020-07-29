أخبار مصر | الطيران المدني: مطار طابا يستقبل الرحلات السياحية 5 أغسطس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الطيران المدني: مطار طابا يستقبل الرحلات السياحية 5 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء عن بدء استقبال أول رحلة دولية إلى مطار طابا الدولي، قادمة من بولندا، يوم 5 أغسطس المقبل، وذلك فى إطار نتائج الجولات والزيارات المستمرة التى يقوم بها الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لمطارات الجذب السياحى، وفي ضوء التنسيق والتعاون بين الوزارتين، من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية بجمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنها استقبلت عدة خطابات من شركات السياحة ومنظمي الرحلات لتسيير رحلات جوية إلى مطار طابا، كما تعاقدت شركة مصر للطيران مع إحدى الشركات السياحية لتسيير عدد (7) رحلات طيران عارض لمدينة طابا خلال الفترة من 19 أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى 10 رحلات طيران عارض أيضًا لمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك عقب الزيارة التى قام بها وزيرا الطيران والسياحة لطابا مؤخرًا،حيث تققد الطيار محمد منار مطار طابا واطمأن على جاهزية المطار الذى يعد من المطارات السياحية الواعدة لإستقبال الرحلات الدولية والداخلية القادمة إلى مدينة طابا.

وشدد الوزير علي حرص الوزارة وكافة شركاتها التابعة على الاستمرار فى تلبية كافة متطلبات جميع المستثمرين ووكلاء السياحه وشركات الطيران ومنح شركات الطيران التى تقصد المطارات السياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والأيواء بالإضافة إلى تخفيض بنسبة 20% على الخدمات الأرضية حتي اخر اكتوبر 2020، وذلك لتنشيط الحركة السياحة الوافدة الى مصر.

مطار القاهرة الدولي

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وفي وقت سابق، استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 26 رحلة طيران دولية، علي متنهم حوالي 4120 راكبًا، قادمين من عدة وجهات بالخارج.

صرحت مصادر مطلعة بالمطار، بأن صالات الوصول بالمطار شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وصول رحلات دولية لشركة مصر للطيران وشركات عربية أخري قادمة من عدة دول بالخارج منها " الكويت، الإمارات، السودان، السعودية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، لندن، فرنسا، هولندا، لبنان "، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.