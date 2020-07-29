أخبار مصر | إثيوبيا تأمر دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك بشأن سد النهضة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تأمر دبلوماسييها في كافة الدول للتحرك بشأن سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعي وزير الخارجية، جيدو أندارجاشيو، اليوم الأربعاء الدبلوماسيين الإثيوبيين فى الخارج إلى بذل الجهد لإيضاح سياسة البلاد بشأن بناء سد النهضة، وفق لما ذكرته الوكالة الإثيوبية.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبى فى تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، أن التنمية المستقبلية للبلاد ستعتمد كثيرا على مواردها المائية، والدبلوماسية النشطة حول الاستخدام العادل لمياه نهر النيل.

وقال إن سد النهضة هو المشروع الرائد فى إثيوبيا والذى وصل إلى مرحلته من خلال الدبلوماسية والمشاركة العامة النشطة في جميع أنحاء البلاد.

وشدد الوزير الإثيوبي على الجهد الدبلوماسي لا يزال منخفضا في تغيير الوضع الراهن في حوض النيل بشكل فعال.

وأوضح أن الدبلوماسيين الإثيوبيين يجب أن "يكونوا في الصدارة لتعزيز قوة التفاوض الحازمة للبلاد من أجل الحفاظ على مبدأ الاستخدام العادل والمعقول بين الدول المشاطئة لنهر النيل".

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وأشار الوزير الاثيوبى إلى أن البلاد تعيد تنشيط نهج دبلوماسي جديد من خلال إشراك مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول المشاطئة الأخرى لدول حوض النيل.

وزارة الري المصرية