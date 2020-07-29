أخبار مصر | علاء طاحون: خوضي لانتخابات الشيوخ ثقة في أبناء دائرتي ومستقبل وطن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر علاء طاحون: خوضي لانتخابات الشيوخ ثقة في أبناء دائرتي ومستقبل وطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال علاء طاحون مساعد مدير عام العمليات المركزية بالمصرف العربى الدولى سابقا ، مرشح حزب مستقبل وطن "فردى" بمحافظة المنوفية ، ان ترشحه جاء بناءاً على ثقته فى ابناء دائرته ، و لثقته فى حزب مستقبل وطن ، الذى يسعى من خلال منافسته فى انتخابات الشيوخ على عزف سيمفونية سياسية تؤكد رغبة الحزب فى دعم الحياة السياسية المصرية ، من خلال انتخابات شفافة ونزيهة .

واضاف طاحون فى تصريح له ، انه يتشرف ان يخوض انتخابات الشيوخ تحت راية مستقبل وطن ، لما للحزب من تواجد فى الشارع ، وما لمسه من رؤية الحزب الثاقبة فى القضايا الوطنية ، ودعمه لترسيخ الديمقراطية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية فى الحياة السياسية ، بجانب دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها .

وأكد الخبير المصرفى ، انه قرر خوض الانتخابات على مقعد الشيوخ ، رغبة منه فى استغلال خبرته فى مجال الاقتصاد بشكل عام والخدمة المصرفية بشكل خاص ، لدعم السياسات الاقتصادية للدولة وان يكون له اراءه واطروحاته فى هذا المجال الهام والذى يلمس المواطن بشكل مباشر .

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ودعا "طاحون" جموع الشعب المصرى وابناء دائرته على المشاركة فى العرس الديمقراطى ،لاستكمال مسيرة الديمقراطية وترسيخ مفاهيم المشاركة الايجابية ، مما يساعد فى اخراج العملية الانتخابية بشكل يليق بمصر وشعبها .

- جدير بالذكر ان مجلس الشيوخ يُشكل حسب مشروع القانون من 300 عضوا، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

ويجمع النظام الانتخابي بين القائمة المغلقة المطلقة والفردي بواقع 100 عضواً بكل منها، و تقسم دوائر القائمة بواقع 4 دوائرة علي مستوي الجمهورية و27 دائرة بنظام الفردى، و يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا لهن ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 15 مقعدا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعدا سبع نساء على الأقل.

وتُقدر مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.