أخبار مصر | برلماني: انتخابات الشيوخ تؤكد قدرة الدولة على إدارة البلاد رغم كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: انتخابات الشيوخ تؤكد قدرة الدولة على إدارة البلاد رغم كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب ، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات إيڤر جرو والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تؤكد كل يوم على قدرتها الكبيرة فى مواجهة الصعاب وإزالة كل المعوقات أمام استمرار عجلة التنمية ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية والسياسية، رغم جائحة كورونا.

واضاف فى تصريح له، أن الدعوة لعقد انتخابات مجلس الشيوخ تؤكد على اهميته الكبيرة ، نظراً لكونه معاوناً لمجلس النواب، ولكونه مجالاً لتبادل وجهات النظر بين المتخصصين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.

وأكد الخشن ، ان من يعترض على وجود مجلس الشيوخ بحجة عدم جدوته وان الدولة تصرف اموالاً على امر لا يمثل اهمية ، يجب ان يعلموا ان خروج قانون غير منضبط يحمل الدولة تكاليف مهولة ، ولكن اذا كان القانون يمر اولا على مجلس الشيوخ ثم يتم تحويله لمجلس النواب فهو بذلك يساهم بشكل كبير فى اخراج قانون يخدم الوطن والمواطن من خلال الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بحكم القانون والدستور .

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واشار النائب أحمد الخشن، على ان مجلس الشيوخ يدعم شرعية المؤسسات السياسية من خلال تشكيلة متنوعة ومتكاملة تضم ممثلي الاحزاب، والنقابات وممثلي رجال الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين على اختلاف تخصصاتهم، من حيث توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية للدولة المصرية ، وتمثيل الهيئات المختلفة وإبراز التوجهات العامة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي.للدولة .

وشدد عضو مجلس النواب، على ان اهمية مجلس الشيوخ دفعت بالدولة لتنظيم الاجراءات للتصويت فى منتصف اغسطس ، حرصاً منها على استكمال الشكل التشريعى للدولة ، بجانب اهمية الغرفة الثانية كمجلس استشارى لإعداد القوانين مما يساهم فى اخرج قوانين تساعد الدولة فى ادارة البلاد وتساهم فى مساعدة المواطنين والتسهيل عليهم فى اجراءاتهم الحكومية وتنظيم شئون الحياة .

ودعا الخبير الاقتصادى جموع المصريين للمشاركة الايجابية والفعالة فى التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ ، كما دعى الاعلام والصحافة الى تكثيف توعيتهم للمواطنين بأهمية هذه الانتخابات وابراز مميزات مجلس الشيوخ وما يعود على المواطن والددولة من فوائد على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .