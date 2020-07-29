أخبار مصر | الزراعة تعلن حالة الطوارئ القصوى في كافة محافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة تعلن حالة الطوارئ القصوى في كافة محافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء عن إعلان حالة الطوارئ القصوى، في كافة القطاعات والهيئات الخدمية التابعة لها، وذلك استعدادا لإجازة عيد الأضحى المبارك.

وشددت الوزارة، على عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحي الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع باسعار مخفضة في منافذها الثابتة والمتنقلة.

وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضي، والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لرصد أي حالات للتعدي على الاراضي الزراعية، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها على الفور، وقبل تفاقمها، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وكثفت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملاتها للرقابة على اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الاضاحي الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد اية تجاوزات او مخالفات تضر بصحة المواطنين، وذلك مع تزايد اقبالهم على شراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن اعلان حالة الطوارئ بكافة المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وضخت الوزارة ممثلة في قطاع الانتاج، والادارة العامة للزراعات المحمية، ومديريات الزراعة والاصلاح الزراعي، المزيد من السلع والمنتجات، واللحوم ومنتجاتها، بمنافذها الثابتة والمتنقلة، بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وطرحت الوزارة عددا من الرؤوس الحية من عحول الجاموس والابقار، والماعز والخراف، بمزارعها التابعة لقطاع الانتاج، والادارة المركزية للمحطات، ومزارع معهد بحوث الانتاج الحيواني، والمركز الإقليمي وللاغذية والاعلاف، للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم.

Advertisements

وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين على أرقام الخط الساخن ١٥٥٠٠ و١٩٥٦١ وعلى تطبيق الواتس آب على رقم ٠١١١١٨٦٦٧١٠

وفي سياق آخر، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء تقريرا يفيد استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وقد قام بإعداده الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكشف التقرير عن تحصين 2 مليون و76 ألف و153 رأس ماشية بينهم " مليون و258 ألف و768 رأس أبقار، 625 ألف و11 رأس جاموس، 147 ألف و910 رأس أغنام، 44 ألف و464 رأس ماعز" حتى 22 يوليو.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

أوضح أن الحملة تتم من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

هذا وتهدف عمليات التحصين للحفاظ على مستويات المناعة العاليه بالحيوانات والتى تأتي من الحملات السابقة والتي حرصت الهيئة على استمرارها بالتعاون مع السادة المربين رغم انخفاض القوى البشرية نتيجة وباء فيروس كورونا كوفيد-١٩