أخبار مصر | خريجي الأزهر تنظم ورشة حول "دور المرأة الليبية في السلم المجتمعي"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر خريجي الأزهر تنظم ورشة حول "دور المرأة الليبية في السلم المجتمعي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اليوم، ورشة عمل لنخبه من نساء ليبيا من مختلف التخصصات العلمية، حول: " دور المرأة في تعزيز السلم المجتمعي"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك تماشيا مع الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد19.

وقال صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، أنه علي المرأة الليبية اتجاه الوطن مسئولية كبيره لتوحيد الأسرة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، مشيراُ إلى دورها في تذليل العقبات ومواجهة التطرف والغلو عبر خلق جيل واعٍ بقضايا وطنه، وأكد على أهمية دورها الفعال في بناء المجتمع الإسلامي منذ القدم.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن فضيلة الإمام الاكبر يولي اهتمامًا كبيرا بالمرأة فهي الأم والأخت والابنة والزوجه وأحد ركائز بناء المجتمعات، مضيفاُ أن الإسلام أكد على دور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته وتقاليده وبناء جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء الوطن.

وأضاف أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الورشة تأتي في إطار خطة المنظمة للتواصل مع كافة الفئات في المجتمع، والمساهمه في مواجهة التحديات التي يعاني منها الجوار الليبي والمنطقة، وتفنيد الأفكار المغلوطة والرد عليها خلال أساتذة وعلماء الأزهر الشريف، ووفق المنهج الأزهري الذي يمثل منهج الوسطية والاعتدال.

ختام فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة لأئمة الصومال وباكستان وبنجلاديش بمنظمة خريجي الازهر

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اختتمت اليوم فعاليات الدورات التدريبية العلمية المكثفة، التي أقامتها المنظمة العالمية لخريجي الازهر لعدد 129 من أئمة ووعاظ الصومال وباكستان وبنجلاديش، تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف ورئيس مجلس إدارة المنظمة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيا مع الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا كوفيد 19.

قال فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الازهر الشريف، أن الازهر حمل على عاتقه منذ نشأته، مسئولية الدفاع عن مبادئ الإسلام وسماحته، وأكد علي أهمية هذه الدورات في نشر منهج الازهر حول العالم، وأثني علي جهود المنظمة والقائمين عليها في نشر الفكر والمنهج الوسطي البعيد عن التشدد والغلو عبر أحدث التقنيات والوسائل المختلفة.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، علي الاهتمام بآراء المشاركين في الدورات التدريبية لتجنب السلبيات وتحقيق المزيد من الايجابيات وأوصاهم بضرورة نقل ماتعلموه لأبناء بلدانهم، وأن يكونوا خير دعاة وسفراء للازهر الشريف.

وأشار أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلي أن هذه الدورات تأتي استجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الاكبر، علي ضرورة استمرار التواصل مع الازهريين حول العالم، مضيفا ً أن المنظمة تسعي بكل حرص علي استمرار هذه الدورات والارتقاء بها للوصول لأئمة الإسلامي بمختلف المناطق حول العالم، وترسيخ منهج الازهر الشريف وفكره ومنهجه ومحاربة التطرف.

تأتي الدورات في إطار دور المنظمة لصقل الخبرات العلمية والدعوية لأبناء العالم الإسلامى وتوضيح المفاهيم المغلوطة ونشر الفكر الوسطى المعتدل المستنير، على يد نخبة من كبار أساتذة وعلماء الأزهر الشريف.