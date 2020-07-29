أخبار مصر | القوات المسلحة تهنئ السيسي بقدوم عيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تهنئ السيسي بقدوم عيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة عيد الأضحى المبارك 1441هـ جاء فيها:

الرئيس عبد الفتاح السيس، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بحلول عيد الأضحى المبارك داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على مصر وشعبها العظيم بقيادتكم لمسيرة الوطن نحو غد أفضل، متمنيًا لكم التوفيق فى مهامكم ومسئولياتكم الوطنية التى تحملون أمانتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للوطن وإستعدادهم للتضحية والفداء فى سبيل عزته والمحافظة على سلامة وقدسية أراضيه، ووقوفهم خلف قيادتكم حراسًا أمناء، لتظل القوات المسلحة بقيادتكم وعطاء وتضحيات أبنائها درعًا قويًا يحمى الوطن، وحصنًا منيعًا يحفظ للشعب أمنه واستقراره.

Advertisements

والله أدعو أن يحفظكم للوطن ويرعاكم قائدًا لمسيرته نحو المستقبل الآمن لمصر وشعبها العظيم وأن يعيد هذا العيد عليكم بكل الخير، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.