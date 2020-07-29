أخبار مصر | أحمد عمر هاشم خطيب الجمعة المقبلة بمسجد التلفزيون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد عمر هاشم خطيب الجمعة المقبلة بمسجد التلفزيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف، عن إقامة صلاة الجمعة المقبلة بمسجد التليفزيون بعدد محدود من العاملين بالتليفزيون بالتنسيق مع الوزارة والهيئة الوطنية للإعلام، على أن يكون خطيب الجمعة هو الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن موضوع خطبة الجمعة: "يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء"، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

وأكدت الوزارة على تولى الجهة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة عملية التباعد أثناء صلاة الجمعة بمسجد التليفزيون.

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وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات.

وفي سياق آخر، رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد في مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.