أخبار مصر | "الزراعة": تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الزراعة": تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، تقريرا يفيد استمرار الحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة، وقد قام بإعداده الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

وكشف التقرير عن تحصين 2 مليون و76 ألفا و153 رأس ماشية بينها "مليون و258 ألفا و768 رأس أبقار، 625 ألفا و11 رأس جاموس، 147 ألفا و910 رأس أغنام، 44 ألفا و464 رأس ماعز" حتى 22 يوليو.

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وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

وأوضح أن الحملة تتم من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.

وتهدف عمليات التحصين للحفاظ على مستويات المناعة العالية بالحيوانات والتي تأتي من الحملات السابقة والتي حرصت الهيئة على استمرارها بالتعاون مع السادة المربين رغم انخفاض القوى البشرية نتيجة وباء فيروس كورونا كوفيد-١٩.