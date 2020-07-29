أخبار مصر | هاشتاج "العيد أحلى لو" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر هاشتاج "العيد أحلى لو" يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المصريون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والذي يأتي في الوقت الذي يعانى فيه العالم من جائحة فيروس كورونا، ولكن مازال المصريون يستقبلون عيد الأضحى بتفاؤل شديد، طالبين من الله انتهاء جائحة كورونا، وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتصدر هاشتاج "العيد أحلى لو"، قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرين عن أحلامهم وأمنياتهم لتكتمل فرحتهم بعيد الأضحى، والذي جاءت أغلبها بدعاء لانتهاء جائجة فيروس كورونا، وعودة صلاة العيد الغائبة منذ عيد الفطر الماضي.

وقال احد الأشخاص عبر حسابه "العيد هيبقي أحلي لو مفيش كورونا" وأضاف اخر "العيد هيبقى أحلى لو صلينا العيد"

وشارك اخر عبر حسابه "هيبقي حلو لو انا وسط اهلى فى مصر" واستكمل اخر "لما الناس تحب بعض وما يبقاش بينهم فتن وضغأءن"

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وغرد اخر "العيد هيبقى أحلى لو الحاج رجع بأعداده الطبيعية تانى.. يارب اجعلنا من حجاج بيتك الحرام"، وتابع اخر "العيد هيبقي احلي لو كل شخص حول طاقة الجدال والتعصب والتنمر والتبرير للتعلم وتحسين الخُلُقّ والذات والفكر وتقبل الآخر على ما هو عليه ومناقشة دون محاولة لتشويهه وتشويه فِكرُه وصورته"

وقد تميز الهشتاج بالروح المرحة المعروف لدي المصريين فعلق احد المشاركين قائلا "العيد هيبقي احلى لو معايا خمس الاف من الجنيهات"، بينما أضافت أحد الفتيات " العيد هيبقي أحلي لا نمسح البلكونات عشان العصافير لما تيجي تعيد علينا مايقولوش حاجه".

وأعلن مجلس الوزراء، عن بدء إجازة القطاع العام لعيد الأضحي المبارك من الخميس المقبل الموافق 30 يوليو حتى الاثنين 3 أغسطس، بينما القطاع الخاص من الخميس 30 يوليو، حتى السبت الأول من أغسطس.

وتنقل وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها بمحافظة القاهرة، وقصر بثها عبر مكبرات الصوت بالمساجد، وإلغاؤها بالساحات.

وفي سياق آخر، رفعت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، درجة الاستعداد فى مختلف المحطات بالمحافظات لمواجهة زيادة الطلب على المياه خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم أقصى الاحتياجات وزراعات الأرز حاليا، كما وضعت خطة طوارئ لمواجهة أي مشاكل تواجه المزارعين في الحصول على المياه اللازمة لري الأراضي.