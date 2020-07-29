أخبار مصر | "الرعاية الصحية" تنعى الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة"

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 29 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرعاية الصحية" تنعى الدكتور محمد مشالي "طبيب الغلابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعي الهيئة العامة للرعاية الصحية، الطبيب محمد مشالي، "طبيب الغلابة"،الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ 76 عام، تاركًا وراءه سيرًة طيبًة عطره كلها محبه تملأ قلوب المصريين.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، كان مثالا للإنسانية ولم يبخل الطبيب الراحل على مدار أكثر من 45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا، متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الطبي الخاص به كما هو لسنوات، كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنساني ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

وتتقدم هيئة الرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي بخالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يجعل مثؤاه الجنه مع الأبرار والشهداء.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 92947 حالة من ضمنهم 35959 حالة تم شفاؤها، و4691 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".