شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية (النص الكامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم الإربعاء، قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، اللواء محمد طارق الأعصر، بإعادة تنظيم مصلحة الأحوال المدنية، والقطاعات الخاصة بها، وفيما يخص التفويض في الاختصاصات. وللإطلاع على التفاصيل: الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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