شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مستشار عسكري لكل محافظة..نص تعديل قانون منظمات الدفاع الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الرئس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. و نشر عدد الجريدة الرسمية، نص القرارات، وكان من أبرزها أن يكون لكل محافظة مستشار عسكري، وعدد كاف من المساعدين يصدر تعيينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، وماهي اختصاصاته. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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