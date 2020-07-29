شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة المنصورة يوافق على إنشاء 13 دبلومة وبرنامج نوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة المنصورة، فى اجتماعه، اليوم، على إنشاء دبلومات مهنية وبرامج نوعية جديدة ببعض كليات الجامعة تماشيا مع سياسة الدولة لخلق فرص عمل متميزة. عقد الاجتماع برئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا. وجاءت البرامج النوعية والدبلومات المهنية الجديدة التى وافق عليها المجلس: عدد (8 ) دبلومات مهنية بكلية الطب بالجامعة (برامج نوعية) وهى الدبلومة المهنية في زراعة نخاع العظام، مكافحة العدوى، الكبد والجهاز الهضمي للأطفال، الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي، أمراض الأوعية الدموية المخية والسكتة الدماغية، كيمياء الطب الشرعي وعلم السموم التحليلية، فحص مسرح الجريمة، التغذية الإكلينيكية.

ووافق المجلس علي برنامجين دبلوم مهني بكلية الآداب: برنامج الدبلوم المهني لمواجهة تعاطى وإدمان المخدرات بقسم علم النفس، وبرنامج الدبلوم المهني للإرشاد الأسرى بقسم علم الاجتماع. والموافقة على إنشاء برامج جديدة بكلية الآداب تمنح درجة الليسانس في الآداب : البرنامج التخصصي للغة الإنجليزية والترجمة (برنامج نوعى) بنظام الساعات المعتمدة، وبرنامج اللغة الإيطالية وآدابها (برنامج نوعى) بنظام الساعات المعتمدة. وبالنسبة لكلية التجارة فقد وافق علي برنامج الماجستير المهني في التأمين بنظام الساعات المعتمدة.