شكرا لقرائتكم خبر عن «هتلاقوا خدمة نظيفة ومتطورة».. وزير النقل يُعلن موعد انطلاق القطارات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدّث المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن خطة تطوير قطارات السكة الحديد، معلنًا موعد تشغيل القطارات الجديدة: «أول قطار جديد هيطلع النهاردة بعد الساعة 12، بوعدكم هتلاقي خدمات جديدة ونظيفة ومتطورة».

وأضاف «الوزير» خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراء عيد الأضحى المبارك، الأربعاء: «اللى عاوز يركب القطار الجديد هيلاقيه بسعر أعلى شوية».

سبق وانفردت «المصرى اليوم» بمواعيد القطارات الجديدة، حيث تنطلق اعتبارًا من الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠، كالتالي:

- قطار 1006 خط «القاهرة- سوهاج» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساء.

- قطار 1007 خط «سوهاج- القاهرة» يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل القاهرة 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط «القاهرة- أسيوط» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل أسيوط 12:30 ظهرا.

- قطار 1005 خط «أسيوط- القاهرة» يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساء.

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- قطار 1031 خط «القاهرة- الإسكندرية» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط «الإسكندرية- القاهرة» يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء.