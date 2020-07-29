شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظ»: 5 آلاف متعاف من فيروس كورونا فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن اقتراب حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد من رقم 5 آلاف متعاف فى أنحاء المحافظة منذ بداية ظهور الإصابات بالفيروس فى المحافظة.

وأوضح «آمنة» بشفاء وخروج 39 حالة جديدة لمتعافين من فيروس كورونا المستجد، من مستشفيات العزل والإحالة، ليصل إجمالى ععد المتعافين إلى 4921 حالة.

وأكد المحافظ على الجهد الكبير المبذول من الأطقم الطبية فى أنحاء المحافظة لتقديم أفضل رعاية للمصابين، مشيرًا إلى الدور الوطنى للأطقم الطبية فى العمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة - صورة أرشيفية