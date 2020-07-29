شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوافق علي إلحاق الأطفال مجهولي النسب بـ«الأورمان الفندقية» مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على إلحاق الأطفال مجهولي النسب المودعين بمؤسسات الرعاية الإجتماعية بمدارس الأورمان الفندقية بالمجان، يأتي هذا في إطار تضافر كافة الجهود والتعاون الدائم والوثيق بمنظمات المجتمع المدني وبالتنسيق بين جمعية الأورمان ووزارة التضامن الإجتماعي لتقديم كافة الخدمات للأطفال مجهولي النسب .

حيث أكد رئيس مجلس إدارة مدارس الأورمان الفندقية أن مدارس الأورمان الفندقية دشنت مبادرة لألحاق مجهولي النسب المودعين بتلك المؤسسات بمدارسها الفندقية بكافة فروعها بالهرم وكرداسة وطنطا وشبرا بدون أية مصروفات دراسية نهائياً ( مجاناً 100 % ) وبالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية على إستمرار دعم تلك الفئات والتواصل معهم من خلال الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً على أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة المتطلبات والإحتياجات الضرورية لهؤلاء الفئة حفاظاً على حقوقهم