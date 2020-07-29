شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يستقبل وفد الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
إستقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور القس إميل أنور صليب رئيس الطائفة الإنجيلية بالقليوبية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الأضحى المبارك متمنين له كل التوفيق والسداد وللقليوبية وأبنائها في عهده كل تقدم ورفاهية وازدهار
داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على مصر وشعبها والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات
و أعرب الهجان عن سعادته بهذه الزيارة الجميلة التي سادتها روح المحبة والإخاء والوحدة الوطنية بين أبناء شعب مصر الواحد.
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