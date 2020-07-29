شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: إيرادات السكة الحديد لابد أن تغطي مصروفات التشغيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة تطوير مرفق السكك الحديدية تقترب من تريليون جنيه حتى يستفيد المواطن من خدمات هذا المرفق، موضحًا أنه لابد أن تغطي الإيرادات مصاريف التشغيل والصيانة، حتي لا يحدث كما حدث في الماضي من تهاوي للخدمات بهذا المرفق.

فيما رد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأن الوزارة تستهدف صرف ١٤٢ مليار جنيه لتطوير السكة الحديد، ومنها تكلفة توريد قطارات جديدة أو عربات جديدة، مشيرا إلى أن هناك ١٠٠ مليون مواطن يستخدمون ٩٢٠٠ كيلو متر، بطول السكة الحديد في مصر.

وأعلن «الوزير» موعد تشغيل القطارات الجديدة: «أول قطار جديد هيطلع النهاردة بعد الساعة 12، بوعدكم هتلاقي خدمات جديدة ونظيفة ومتطورة».

وأضاف «الوزير» خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بشأن إجراء عيد الأضحى المبارك، الأربعاء: «اللى عاوز يركب القطار الجديد هيلاقيه بسعر أعلى شوية».

وشاهد الوزير اصطفاف لأربعة قطارات بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، الأول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال اليكتريك الأمريكي الجديد، حيث وصل حتى الآن 70 جرار جديد من إجمالي 260 جرار جديد مخطط توريدها للسكة الحديد، والعربات الروسية الجديدة والتي وصل منها حتى الان 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات.

والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادي مصرية في مصنع سيماف، والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها واعادة تأهيلها بورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد من إجمالي 90 عربة إسباني تم تطويرها، والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.

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وتجول الوزير داخل القطارات والتي زينتها الورود وأعلام مصر والتقى بعدد من الركاب المتواجدين بمحطة مصر والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور معها، حيث أشاد الركاب بهذا المستوى الرائع التي أصبحت عليه القطارات، وأكد لهم وزير النقل أن اليوم يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات المقدمه بالسكك الحديدية وهي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والخاصة بالتحديث الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر بحيث يرى المواطن سكة حديد جديدة وهو ما شاهده جمهور الركاب اليوم.