شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون رقم 167 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة1959، في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.