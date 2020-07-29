شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على قرار إنشاء مجلس الأمن القومى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومى. ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يصدق على قرار إنشاء مجلس الأمن القومى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.