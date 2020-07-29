شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. تعرف علي شروط التقدم لأول مدرسة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استمرار فتح باب التقدم بمدرسة WE المشتركة (بنين – بنات) للتكنولوجيا التطبيقية (مدرسة الشهيد عمرو مصطفى حسنى الثانوية الصناعية بنات) بمدينة نصر، حتى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020، وذلك في التخصصات الآتية: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – تكنولوجيا الحاسوب- أنظمة الإلكترونيات – الأنظمة الكهربائية).

وحددت الوزارة شروط القبول بالمدرسة للعام الدراسي 2020/2021، على أن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) للعام الدراسي 2019/2020، من إحدى محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية).

ويشترط للتقدم أن يكون الحد الأدنى لمجموع القبول طبقًا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 250 درجة.

كما اشترطت أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 عن 18 عامًا، وأن يكون الطالب لائقًا طبيًا، وأن يتمتع الطالب بالجنسية المصرية، وأن يجتاز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم، صورة استمارة النجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية العامة) 2019/2020، وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة شهادة الميلاد + شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطالب، وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم، وطلب التحاق بالمدرسة، وصورة بطاقة ولى الأمر.

على أن تكون طريقة التقدم للمدرسة بتسجيل البيانات إلكترونيًا عن طريق الرابط التالى

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0sFKBSeRdMtyQgPoXzF4753_UAEeBoFIQ2KZlHNg-Lqx7ow/viewform?usp=sf_link

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على أن يتم تحديد موعد اختبارات القدرات للمتقدمين للمدرسة بحد أقصى 500 طالب من إجمالي المتقدمين بأولوية المجموع الكلى للشهادة الإعدادية وبناء على نتيجة الاختبارات يتم تحديد المقبولين وفق كثافة المدرسة.