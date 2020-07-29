شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروج آخر مصاب بـ«كورونا».. عودة دار الضيافة إلى المدن الجامعية بجامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أنه تم اليوم خروج آخر المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية بالمستشفى الجامعي بعد تماثلهم جميعا للشفاء من فيروس كورونا وعودتهم إلى العمل، وذلك بعد اقامتهم بدار الضيافة التابعة للجامعة فترة تلقي العلاج والعزل، ويبلغ عددهم 8 من إجمالي 77 مصابا بفيروس كورنا، تم عزلهم بدار الضيافة من تاريخ 8 يونيو حتى ٢٧ يوليو. وأضاف رئيس الجامعة، أنه بخروج آخر فوج اليوم سيتم تعقيم ورش دار الضيافة وعودتها إلى المدن الجامعية مرة أخرى بعد أن تم تخصيصها لعزل حالات الإصابة بكورونا. ووجه رئيس الجامعة شكره وتقديره للفريق الطبي القائم على دار الضيافة خلال فترة العمل من أطباء وهيئة تمريض وعاملين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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