شكرا لقرائتكم خبر عن الحجز قبل السفر بـ24 ساعة..«السكة الحديد» تعلن تشغيل 3 قطارات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بالسكة الحديد، إنه سيتم ابتداء من غدا الخميس، تشغيل ٣ قطارات تضم العربات الجديدة التي وصلت مصر من روسيا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت المصادر، ان القطارات الجديدة سيتم تشغيلها من القاهرة إلى أسيوط / سوهاج / الإسكندرية، لتنضم القطارات الجديدة إلى القطارات الإضافية التي تم تشغيلها اعتبارا من يوم ٢٦ يوليو وتنتهي يوم ١٢ أغسطس من بينها ١٠ قطارات مكيفة درجة ثانية ومميزة ليصل إجمالي الرحلات إلى ٨٩٦ رحلة بعد إضافة القطارات الروسية الجديدة.

وأعلنت السكة الحديد، أن التشغيل الإضافي سيستمر تشغيلها حتى 12 أغسطس المقبل، وذلك بجانب قطارات جداول التشغيل اليومىة الطبيعية والبالغ عددها ٨٦٧ رحلة يوميا، حيث ييتم إتاحة مقاعد هذه القطارات للحجز أمام الجمهور قبل السفر بـ 24 ساعة فقط.