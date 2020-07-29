شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن زيادة أسعار تذاكر القطارات الجديدة من الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل تحريك أسعار تذاكر القطارات من الغد.

جاء ذلك خلا مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراؤء.

وكانت «المصرى اليوم» انفردت بمواعيد القطارات الجديدة، حيث تنطلق اعتبارا من غد الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٠، كالتالي:

- قطار 1006 خط «القاهرة- سوهاج» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 6:00 صباحا ليصل سوهاج 12:20 مساء.

- قطار 1007 خط «سوهاج- القاهرة» يتحرك من محطة سوهاج الساعة 5:00 مساء ليصل القاهرة 12:00 صباحا.

- قطار 1004 خط «القاهرة- أسيوط» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:15 صباحا ليصل أسيوط 12:30 ظهرا.

- قطار 1005 خط «أسيوط- القاهرة» يتحرك من محطة أسيوط الساعة 5:30 مساءا ليصل القاهرة 11:45 مساء.

- قطار 1031 خط «القاهرة- الإسكندرية» يتحرك من محطة القاهرة الساعة 8:10 صباحا ليصل الإسكندرية 11:05 صباحا.

- قطار 1030 خط «الإسكندرية- القاهرة» يتحرك من محطة الإسكندرية الساعة 4:30 عصرا ليصل القاهرة 7:25 مساء.

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كان قد دشن وزير النقل، الفريق كامل الوزير، السبت 18 يوليو الجاري، الدفعة الأولى من القطارات الجديدة، بمحطة مصر بالقاهرة، وذلك بحضور قيادات السكة الحديد.

وشاهد الوزير اصطفاف لأربعة قطارات بمختلف الدرجات عالية المستوى تجسد مستوى الخدمة المتميزة التي ستكون عليها القطارات خلال الفترة المقبلة، الأول قطار جديد بالكامل يتكون من جرار جنرال اليكتريك الأمريكي الجديد، حيث وصل حتى الآن 70 جرار جديد من إجمالي 260 جرار جديد مخطط توريدها للسكة الحديد، والعربات الروسية الجديدة والتي وصل منها حتى الان 33 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة روسية جديدة مختلفة الدرجات.

والثاني قطار يتكون من جرار جديد وعربات VIP وعربات TOP VIP تم تجميعها بأيادي مصرية في مصنع سيماف، والثالث يتكون من جرار جديد وعربات إسباني تم تطويرها واعادة تأهيلها بورش كوم أبوراضي التابعة لهيئة السكة الحديد من إجمالي 90 عربة إسباني تم تطويرها، والرابع يتكون من جرار جديد وعربات درجة ثالثة عادية تم تطويرها بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع من إجمالي تطوير 200 عربة.

وتجول الوزير داخل القطارات والتي زينتها الورود وأعلام مصر والتقى بعدد من الركاب المتواجدين بمحطة مصر والتي حرصت على مشاهدة القطارات والعربات الجديدة والتقاط الصور معها، حيث أشاد الركاب بهذا المستوى الرائع التي أصبحت عليه القطارات، وأكد لهم وزير النقل أن اليوم يمثل نقلة نوعية كبيرة في منظومة الخدمات المقدمه بالسكك الحديدية وهي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية والخاصة بالتحديث الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر بحيث يرى المواطن سكة حديد جديدة وهو ما شاهده جمهور الركاب اليوم.