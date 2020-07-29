شكرا لقرائتكم خبر عن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تواصل مساهمتها في مواجهة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، للشركة القابضة للأدوية بزيادة إنتاج الشركات التابعة من الأدوية والكحول والمطهرات والمنظفات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID 19) وذلك لضمان توافر هذه المستحضرات بكميات وأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين وكذا القطاع الطبي المصري. قامت الشركات الإنتاجية التابعة للشركة القابضة للأدوية (سيد، النيل، الإسكندرية، القاهرة، ممفيس، العربية، مصر، النصر) بزيادة إنتاج هذه المستحضرات خلال فترة مارس / يونيو 2020 ضمن الإجراءات الوقائية.

وتم إنتاج 1.3 مليــون عبــوة أدوية مضادات حيوية، و14 مليون عبوة خافض حرارة، و5 ملايين عبوة فيتامين سى، و750 ألف عبوة زنك، و7.4 مليون أمبول أدوية التجلط، و150 ألف عبوة أدويـة الجهاز التنفسي، و100 ألف عبوة فيتامين (د)، و260 ألف عبوة أدوية أطفال، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الشركات من الكحول والمطهرات لتصل إلى 750 طن كحول طبى تركيز 70%، و1.9 مليون عبوة كحول 70% للاستخدام الشخصي (عبوة 110 مل)، و125 ألف عبوة جيل مطهر للأيدي (عبـوات من 60 مللي إلى 1 لتر، و8 أطنان مطهر جراحي، و20 طن كلور في تركيزات وعبوات مختلفة). كما يتواصل توفير الكمامات والقفازات الواقية بشركتي الجمهورية للأدوية والمصرية لتجارة الأدوية بكميات كبيرة والبيع بأسعار مناسبة، مع توافر أرصدة تكفى احتياجات السوق بجميع فروع البيع بالشركتين.