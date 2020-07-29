شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي ينعى مصطفي نصار مؤسس أول مدرسة للحلي والمجوهرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ،ببالغ الحزن والأسى، وبإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصطفى نصار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "إيچيبت جولد" المشاركة في إنشاء مدرسة "إيچيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وأحبائه الصبر والسلوان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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