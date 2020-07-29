شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولي يوجه رسالة للمصريين: استمروا في اتباع الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، المصريين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية. وأضاف «مدبولي»: «هناك دول شهدت زيادة أعداد إصابات كورونا، بسبب قلة الوعي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية». وحذّر «مدبولي» من التخلى عن الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا: «إحنا ممكن في أي وقت نرجع نفرض إجراءات شديدة إذا لم يلتزم المصريون بالإجراءات الاحترازية». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,947

تعافي 35,959

وفيات 4,691

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