شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الاسكندرية: بدء تطبيق «التعليم الهجين» بدءلاً عن «التقليدى» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، الشكر لكافة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين واللجنة الطبية العليا وكافة اللجان الطبية المتواجدة في لجان إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للفرق النهائية بجميع كليات الجامعة على الجهد المبذول ودورهم الكبير الذي ساهم في أداء الإمتحانات في سهولة ويسر في ظل جائحة كورونا والتحديات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد.

ولفت الكردي – خلال اجتماع مجلس الجامعة الأربعاء- ،إلى أن الجامعة قامت بوضع خطة شاملة تضمن تحقيق أقصى درجات الأمان الصحية والوقائية لكافة فئات المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين، لافتاً أن خطة الجامعة شهدت جهود مضنية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وتقليل الكثافات الطلابية والتباعد الإجتماعي والوقاية لهم وفقا لأقصى درجات الأمان والسلامة.

وأعلن المجلس عن إنتهاء الإمتحانات بمعظم الكليات واستمرارها عقب أجازة عيد الأضحي بكليات الآداب والحقوق والتجارة والتربية وطب الأسنان، وقرر المجلس إعلان نتائج إمتحانات الفرق النهائية بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وأكد «الكردي» على أن الأعوام التالية ستشهد تغيراً كاملاً في عقد الإمتحانات بصورتها التقليدية الحالية، حيث سيتم تطبيق «التعليم الهجين»، الذي يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية التي تمتلكها الجامعة في تطبيق التعليم الهجين.

وأعلن البدء في نقل المخطوطات والمقتنيات الأثرية والتاريخية والكتب والصور التراثية إلى (متحف مقتنيات جامعة الإسكندرية) بالمكتبة المركزية والذي سيتم افتتاحه خلال شهر أغسطس.

كما قدم الدكتور عبدالعزيز عمارة، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، شرحا تفصيلياً لأهم إنجازات المركز لعام 2019/2020، حيث أكد على أنه تم تطوير النظام الإداري بالمركز ليكون مركز تميز رائداً على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن تطوير الموارد البشرية داخل المركز بما يحقق أهداف ورؤية والرسالة التي يتبناها المركز، مؤكداً أن هناك 62 برنامج موجه للمؤسسات الأكاديمية المصرية والعربية والأفريقية وكذلك للأفراد ومؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، كما أن هناك أكثر من 250 مدرب معتمد دولياً ويحتوي على أكثر من 60 مدرب خبير، وبلغ عدد البرامج التي قدمها المركز في العام الجامعي 2019/2020، 392 برنامج بإجمالي عدد متدربين 7982، منهم 5593 من داخل الجامعة، و2389 من خارج الجامعة.

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وأكد عمارة انه خلال فترة جائحة كورونا تم تنفيذ عدد 76 برنامج تدريبي عن بُعد Online بإجمالي عدد 1674 متدرب، فضلا عن تقديم برامج رائدة لإعداد القيادات يحتذى بها على مستوى الجمهورية، لافتاً أن المركز يعد الأول على مستوى الجمهورية نظرا لكثرة عدد المتدربين بالمركز.