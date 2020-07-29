شكرا لقرائتكم خبر عن حملة في شوارع بلقاس للحد من الضوضاء تضبط 11 طقم صوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المركز، اليوم، حملة مكبرة لمكافحة الضوضاء والأصوات المرتفعة والتلوث السمعى بالمدينة وتمكنت من ضبط أطقم الصوت المخالفة بمركبات التوكتوك والمركبات النارية. شارك في الحملة كل من وليد الموجي عضو المكتب الفني برئاسة المركز، وعبدالرحيم الشافعي بقسم الاشغالات ومسؤولي المواقف برئاسة المركز.

وأعلنت رئاسة المركز فى بيان إعلامى أن الحملة جاءت في استجابة لشكوي المواطنين المتكررة من الضوضاء ومطالبتهم للحد من ظاهرة التلوث السمعى المنتشرة في الشوارع. وأسفرت الحلمة عن ضبط عدد 7 مركبات توكتوك بدون ترخيص داخل مدينة بلقاس، كما ضبطت 11 طقم صوت مخالف، وتحرير 7 مخالفات بيئية

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس المركز، علي تكثيف الحملات المشتركة بين رئاسة المركز ووحدة المرور خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار أطقم الصوت المسببة للإزعاج بشوارع المدينة والتصدي لها بكل حزم وكذلك ضبط أى مخالفات أخرى تهدد الهدوء والأمن بالشارع.