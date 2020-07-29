شكرا لقرائتكم خبر عن «أراضي الدولة»: إزالة 9511 حالة تعد واسترداد 1.9 مليون متر مربع و142 ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشرة، والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.

وكشف التقرير، الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة، برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى، أن الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من ٩٥١١ حالة تعد في المحافظات من بينها ٦٨٢٢ حالة تعد على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون و٩١٨ ألف متر مربع.

وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد مساحة ٣٦٩ ألف متر مربع بالقاهرة، ٢٢٩ ألف متر مربع بالغربية، ١٣٨ ألف متر مربع بمحافظة قنا، ١٢١ ألف متر بمحافظة السويس، ١٢٠ ألف متر بمحافظة بنى سويف، ١٠٨ الآف متر بمحافظة المنيا، ١٠٤ آلاف متر بمحافظة أسوان، ١٠٢ ألف متر بمحافظة الإسماعيلية.

وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، أكد التقرير إزالة ٢٧٨٩ حالة تعد تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو ١٤٢ ألف فدان متعدى عليها.

وحسب التقرير، تأتى محافظة المنيا في مقدمة المحافظات التي تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضى الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر نحو ١٢٨ ألف فدان، وفى الوادى الجديد ٤١٧٠ فدانا، وفى شمال سيناء ٢٣٨٠ فدانا، والفيوم ألف فدان.

وأشار التقرير إلى أن هذه المساحات التي تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشرة في ٨ يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة في عدم التهاون في حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى واصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها. ولفت التقرير إلى أن موجة الإزالة مستمرة في أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذى أكد على مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون في استرداد حق الشعب.

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وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التي يتم استردادها ومواجهة أي محاولات في هذا الإطار بقوة. وأشار التقرير إلى أن الهدف الذي تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد دون تهاون من خلال ازالة التعديات أو عمليات التقنين التي تجرى في المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.