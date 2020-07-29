شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 3 أساتذة حصلوا على أعلى الأصوات للترشح لمنصب رئيس جامعة الاسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مطلعة لـ"المصرى اليوم"، أن لجنة اختيار رئيس جامعة الاسكندرية الجديد، خلفا للدكتور عصام الكردى الذى يحال الى التقاعد لبلوغه السن القانونية بنهاية العام الجامعى الجارى 31 يوليو 2020، اختارت أساتذة ممن حصلوا على أعلى الأصوات فى المرحلة النهائية من مراحل الترشح على المنصب وهى المقابلات الشخصية .

وذكرت المصادر، – طلبت عدم ذكر اسمها –، أن الأسماء الثلاثة التى حصلت على أعلى الأصوات، هم الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية السابق، نائب رئيس الجامعة السابق.

وكان ترشح للمنصب 7 أساتذة، هم إلى جانب الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات ،الدكتور سعيد محمد عبدالقادر علام عميد كلية الهندسة والدكتورة حنان سعد عبد الحليم قطارة أستاذ إدارة الفنادق وعميد كلية السياحة والفنادق السابق فى جامعة الاسكندرية والدكتور إيهاب إبراهيم عبده محمد أستاذ ورئيس قسم الفيزياء الحيوية بمعهد البحوث الطبية فى جامعة الإسكندرية والدكتور إبراهيم عبد المجيد حسن جادالله أستاذ بقسم النبات فى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتم ارسال الاسماء الثلاثة الى وزير التعليم العالى لاختيار واحد منهم واستصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لجامعة الاسكندرية .