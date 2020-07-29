شكرا لقرائتكم خبر عن متهمين بقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39.. تأجيل قضية «تفجير أتوبيس الشرطة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمبنى محكمة إيتاى البارود الجزئية، برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل حسن الشربينى وعاصم محمود الدسوقى، وسكرتارية أحمد بصل، تأجيل محاكمة 16 متهمًا فى قضية تفجير أتوبيس الشرطة فى مركز رشيد فى أغسطس من عام 2015، والذى راح ضحيته 3 أمناء شرطة وأصيب 39 آخرين من أمناء وأفراد الشرطة إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة الشهود.

وقال نيابة أمن الدولة العليا طوارئ فى قرار الإحالة أن المتهمين المنفذين لجريمة تفجير أتوبيس الشرطة أعدوا عبوة مفرقعة زنة 5 كيلوجرام من مادة نترات الأمونيوم متصلة بدائرة الكترونية وقاموا بتفجيرها عن بعد، بعد وضعها القرب من مطب صناعى بطريق الحافلة، قاصدين ازهاق ارواح المجنى عليهم من ركاب الأتوبيس، تنفيذًا لغرض إرهابى

وجهت النيابة الإتهام إلى 16 متهمًا فى القضية بينهم محمد محسن سويدان، مدير المكتب الإدارى للجماعة بالبحيرة، إتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإنضمام لمجموعات العمل النوعية المسلحة، وتفجير أتوبيس الشرطة عن طريق تفجير عبوة ناسفة فى الأتوبيس حال مروره على الطريق بين مركز رشيد ومركز المحمودية فى محافظة البحيرة، وقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 آخرين مع سبق الإصرار والترصد، وحيازة أسلحة ومتفجرات بالمخالفة للقانون، ووجهت، بغرض اسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتخريب واتلاف الأملاك العامة ممثلة فى الأتوبيس المملوكة لهيئة الشرطة والمخصصة لنقل أفرادها لغرض إرهابى، وبغرض إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى.

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