شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا مكتبة الإسكندرية يشارك في احتفالات العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يشارك أوركسترا وكورال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية في إحتفالية محافظة الإسكندرية بعيدها القومي الثامن والستين، وذلك في حفل موسيقى يُقام اليوم الأربعاء، بدار أوبرا سيد درويش، ومقرر له أن يذاع على الهواء مباشرة على عدد من القنوات الفضائية.
جدير بالذكر أن الإسكندرية تحتفل بعيدها القومي في السادس والعشرين من يوليو من كل عام، وهي ذكرى خروج الملك فاروق من مصر على متن يخت «المحروسة» متوجهًا إلى إيطاليا في أعقاب ثورة يوليو.
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