شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 73 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في شن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية وخاصة خلال الفترة الراهنة.

من جانبه، أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين ضبطت 300 كيلو جرام سكر و290 كيلو جرام أرز، بدون فواتير، وحررت 73 مخالفة تموينية متنوعة منها 52 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين ( سجلات – توقف عن الإنتاج – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان) بالإضافة لتحرير 20 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (بدون ترخيص – منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – قضايا اخري متنوعة)، ومخالفة في مجال المواد البترولية.