شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم كارتون للتوعية بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، إن الشركة قامت بإنتاج فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي والذي ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس مياه سوهاج أنه تم نشر فيديو بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه بغسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً على مياه الشرب.

كما قام مسؤولو التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، بالإضافة إلى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.