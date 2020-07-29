شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: إزالة 566 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم تنفيذ ( 566 )حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية منذ إنطلاق الموجة لإزالة التعديات، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 380 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 54 ألف و 287 م2، وتنفيذ 186حالة تعدى على الأراضى الزراعية بإجمالي مساحة 176فدان و 11 قيراط و 20سهم بمختلف جهات الولاية.

وهذا وقد أفادت الوحدات المحلية لمراكز ومدن شبين الكوم والباجور وسرس الليان عن تنفيذ عدد من حالات الإزالة الفورية أمس الثلاثاء أثناء أعمال الموجة، حيث تم رصد حالتي تعدي علي أراضي زراعية بمساحة 2338م2 بقرية المصيلحة بشبين الكوم وحالة تعدي أخري علي أرض زراعية بمساحة 80 م2 بمدينة سرس الليان وأخري علي أرض زراعية بمساحة 40م2 بكفر الباجور وقد تم تنفيذ الإزالة الفورية لكافة التعديات بمعرفة الجهات المختصة والقائمة علي التنفيذ .

كما أكد محافظ المنوفية علي استمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال إجازة عيد الأضحي وإزالة كافة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لازالة أية معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر